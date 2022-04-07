Росію виключили з Ради ООН з прав людини

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини. Рішення підтримали дві третини країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Генасамблеї.
Генасамблея ООН відсторонила Росію від Ради з прав людини. У засіданні взяли участь представники 193 країн. "За" виняток проголосували 93 держави. Утрималися - 58, виступили проти - 24
Фото: підсумки голосування на Генасамблеї ООН (скриншот із відео)
На рішення Генасамблеї відреагував Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter. Глава МЗС назвав правильним призупинення членства Росії у Раді ООН з прав людини. Він подякував усім країнам, які підтримали резолюцію.
"Військовим злочинцям не місце в органах ООН", - підсумував Кулеба.
Рада ООН з прав людини – міжнародний правозахисний орган. Відповідає за дотримання та захист прав людини. Є допоміжним органом Генасамблеї.
Усунути Росію від Ради з прав людини закликали правозахисники з кількох країн, включаючи Україну, Польщу. Причина виключення – злочини, скоєні російськими військами на українській території.
Нагадаємо, напередодні голосування міністри закордонних справ країн "Великої сімки" підтримали виключення Росії з Ради ООН з прав людини.
Зазначимо, раніше глава МЗС Великобританії Ліз Трас заявила, що Росії не місце в Раді ООН з прав людини.
Війна Росії проти України триває 43-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!