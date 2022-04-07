RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росію виключили з Ради ООН з прав людини

Фото: Генасамблея ООН проголосувала за виключення Росії з Ради з прав людини (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини. Рішення підтримали дві третини країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Генасамблеї.

Генасамблея ООН відсторонила Росію від Ради з прав людини. У засіданні взяли участь представники 193 країн. "За" виняток проголосували 93 держави. Утрималися - 58, виступили проти - 24

Фото: підсумки голосування на Генасамблеї ООН (скриншот із відео)

На рішення Генасамблеї відреагував Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter. Глава МЗС назвав правильним призупинення членства Росії у Раді ООН з прав людини. Він подякував усім країнам, які підтримали резолюцію.

"Військовим злочинцям не місце в органах ООН", - підсумував Кулеба.

Рада ООН з прав людини – міжнародний правозахисний орган. Відповідає за дотримання та захист прав людини. Є допоміжним органом Генасамблеї.

Усунути Росію від Ради з прав людини закликали правозахисники з кількох країн, включаючи Україну, Польщу. Причина виключення – злочини, скоєні російськими військами на українській території.

Нагадаємо, напередодні голосування міністри закордонних справ країн "Великої сімки" підтримали виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

Зазначимо, раніше глава МЗС Великобританії Ліз Трас заявила, що Росії не місце в Раді ООН з прав людини.

Війна Росії проти України триває 43-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНРосійська ФедераціяВійна Росії проти України