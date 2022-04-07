Росію виключили з Ради ООН з прав людини

Генасамблея ООН відсторонила Росію від Ради з прав людини. У засіданні взяли участь представники 193 країн. "За" виняток проголосували 93 держави. Утрималися - 58, виступили проти - 24

Фото: підсумки голосування на Генасамблеї ООН (скриншот із відео)

На рішення Генасамблеї відреагував Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter. Глава МЗС назвав правильним призупинення членства Росії у Раді ООН з прав людини. Він подякував усім країнам, які підтримали резолюцію.

"Військовим злочинцям не місце в органах ООН", - підсумував Кулеба.

Рада ООН з прав людини – міжнародний правозахисний орган. Відповідає за дотримання та захист прав людини. Є допоміжним органом Генасамблеї.

Усунути Росію від Ради з прав людини закликали правозахисники з кількох країн, включаючи Україну, Польщу. Причина виключення – злочини, скоєні російськими військами на українській території.