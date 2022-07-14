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Російській армії не вистачає командирів через великі втрати і відмови, - Генштаб

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Четвер 14 липня 2022 07:59
Російській армії не вистачає командирів через великі втрати і відмови, - Генштаб Фото: російській армії не вистачає командирів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В російських військах фіксується нестача командирів через серйозні втрати і відмови від участі у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що йдеться про Центральний військовий округ РФ.

"За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина - значні втрати і відмова від участі в бойових діях на території України", - повідомили в Генштабі.

Також вже не вперше відзначаються випадки поганого продовольчого забезпечення окупантів на території України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у РФ для війни в Україні залучають ув'язнених.

За інформацією Генштабу ЗСУ, з початку війни Росія втратила близько 37 570 солдатів.

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Генштаб ВСУ
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