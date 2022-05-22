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Росія вдарила ракетами по цивільній інфраструктурі Запорізької області: є постраждалі

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Запорізька область, Неділя 22 травня 2022 08:33
Росія вдарила ракетами по цивільній інфраструктурі Запорізької області: є постраждалі Фото: Росія вдарила ракетами по цивільній інфраструктурі Запорізької області (nationalinterest)
Автор: Марія Кучерявець

У ніч на 22 травня російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл Запорізької області. Попередньо, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"Сьогодні, 22 травня, близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

На даний час, на місці події працюють відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни.

В ОВА пояснюють, що вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу.

Нагадаємо, що 12 травня російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона влучила у заповідну частину острова Хортиця.

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Запорожская область ракетный удар
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