Російському генералу повідомили про підозру. Він наказував бомбити Харків

Офіс генпрокурора повідомив про підозру генералу з-поміж військового керівництва РФ, який родом з України. Він наказував атакувати мирний Харків та область авіабомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генпрокурора України Ірини Венедиктової в Facebook .

"Прокурори повідомили про підозру генералу з числа військового керівництва РФ, прізвище якого я і називати не хочу", - написала Венедіктова.

За її словами, це той самий генерал, який віддав наказ бомбити мирний Харків і область, "та сама тварина, яка розпорядилась використовувати авіабомби "ФАБ-500".

"Ця субстанція з якимись органами всередині народилася тут у нас, в Харківській області. Воно в дитячий садок ходило, пам’ятає, напевно, друзів по двору, діти яких цілком могли загинути від виконання його наказу. Вони там у себе в Росії кажуть, що прийшли подарувати нам мир, кажуть, що мирні громадяни в пошані і навіть пальцем їх ніхто не зачіпає…", - додала Венедіктова.

Генпрокурор звернулася до російського генерала: "ФАБ-500" - це ваш вирок і ваше друге ім’я, товариш генерал, народжений в Харківській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Харкові спіймали генерала, який віддавав злочинні накази бомбити місто. Виявилося, що він родом з Чугуєва Харківської області.

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