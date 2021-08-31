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У російському модулі МКС знайшли нові тріщини: що це означає

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Москва, Вівторок 31 серпня 2021 10:47
У російському модулі МКС знайшли нові тріщини: що це означає Фото: на МКС знайдені тріщини ще в одному російському модулі (nasa.gov)
Автор: Анастасія Рокитна

У модулі "Заря" російського сегмента Міжнародної космічної станції космонавти виявили некрізні тріщини. З часом тріщини в модулі "Заря" почнуть розповзатися.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова керівника польоту російського сегменту МКС космонавта Володимира Соловйова в коментарі "РИА Новости".

За словами Соловйова, йому не подобається така ситуація, оскільки виявлені раніше на модулі "Звезда" наскрізні тріщини можуть говорити про те, що з часом і тріщини в модулі "Заря" почнуть розповзатися.

"Кілька таких місць із некрізними тріщинами виявлені в модулі "Заря", - заявив він.

"Заря"- найстаріший модуль МКС, він був запущений у листопаді 1998 року. Модуль будувався в Росії за контрактом із компанією Boeing, він є власністю NASA, але відноситься до російського сегменту МКС.

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