У російському аеропорту зіткнулися два літаки

У московському аеропорту "Шереметьєво" (Росія) два літаки зіткнулися на злітно-посадковій смузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Літаки авіакомпаній Royal Flight і "Аерофлот" зіткнулися крилами. Перший літак був порожній, другий - готувався до вильоту в Пекін з пасажирами.

Всіх пасажирів терміново евакуювали. За попередньою інформацією, постраждалих немає. "Аерофлот" готує резервний борт після НП. У мережі з'явилося відео інциденту.

Нагадаємо, 3 вересня Wizz Air анонсував 15 нових маршрутів з польських міст - Варшави, Гданська, Кракова з червня 2020 року.

Зокрема, угорський лоукостер буде виконувати перельоти з Варшави на Тенеріфе (Іспанія), в Болонью (Італія), Мадрид (Іспанія) і Турку (Фінляндія). З Кракова - у Тронхейм, Берген, Ставангер, Тромсе (Норвегія), Верону, Мілан-Мальпенса, Болонью (Італія), Барселону (Іспанія), Лондон-Гатвік (Велика Британія). З Гданська - в Барі.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського не буде обслуговувати пасажирів протягом 10 днів. Роботу аеропорту буде припинено з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 року у зв'язку з проведенням ремонту злітно-посадкової смуги.