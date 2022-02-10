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Російського посла викликали в МЗС Румунії після пресконференції

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Бухарест, Четвер 10 лютого 2022 23:33
Російського посла викликали в МЗС Румунії після пресконференції Фото: російського посла викликали в МЗС Румунії після прес-конференції (Pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Посол Росії в Румунії Валерій Кузьмін був викликаний в МЗС країни через заяви, які він зробив в ході пресконференції з нагоди дня дипломатичного працівника. Зокрема він висловився про систему ПРО в Девеселу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

У МЗС вказали, що на цій зустрічі державний секретар Румунії зі стратегічних справ Юліан Фота заявив російському дипломату, що комплекс ПРО в Девеселу носить суто оборонний характер, не спрямований проти РФ, призначений виключно для відбиття потенційних атак балістичними ракетами ззовні євроатлантичного простору.

Немає будь-якого "наміру або можливості розміщення в рамках цього комплексу ракет наступального типу".

У зв'язку з діяльністю румунсько-російської комісії з вивчення проблем, пов'язаних з історією двосторонніх відносин, включаючи проблему румунського золотого запасу, переданого в Москву в період Першої світової війни, у зв'язку з якою посол РФ в Румунії сказав у середу, всупереч реальності, що ця тема не фігурує у двосторонньому порядку денному, державний секретар нагадав, що наступна шоста сесія комісії буде проведена в Румунії відповідно до рішення комісії, прийнятого на п'ятій сесії в листопаді 2019 року.

Крім того, він зазначив, що подібні публічні виступи, спрямовані на появу помилкових думок у громадськості, "не сприяють проведенню природного діалогу, заснованого на довірі між сторонами", і не ведуть до конструктивних і передбачуваних відносин.

Нагадаємо, міністр оборони Румунії Василе Данку раніше заявив, що в країну прибули перші американські військові для посилення східного флангу НАТО на тлі загрози нового російського вторгнення РФ в Україну.

Нещодавно США запропонували Росії перевірити, чи є наступальні ракети на ключових базах НАТО в Польщі та Румунії.

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