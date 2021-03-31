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Російського посла викликали в МЗС Італії через шпигунський скандал

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство закордонних справ Італії викликав російського посла Сергія Разова після затримання двох осіб за звинуваченням у шпигунстві на користь Російської Федерації. Серед затриманих офіцер російського посольства.

Про це повідомляє Affaritaliani.

"Генеральний секретар міністерства закордонних справ Елізабетта Беллоні викликала за вказівкою міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо посла Російської Федерації Сергія Разова", - повідомили в МЗС Італії.

Як повідомляють "Риа Новости", російське посольство підтвердило затримання в Римі співробітника апарату військового аташе. При цьому в РФ висловили сподівання, що "подія не позначиться на двосторонніх відносинах Італії та Росії".

Нагадаємо, 30 березня в Римі затримали офіцера ВМФ Італії та російського офіцера при посольстві РФ за звинуваченням у шпигунстві. Затримання відбулося після того, як італійський офіцер передав росіянину секретну інформацію.

Нещодавно РБК-Україна писало, що у Болгарії затримали кількох осіб за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Затримані не були росіянами.

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