Російське судно біля берегів Норвегії подало сигнал SOS

Російське судно в районі західного узбережжя Норвегії подало сигнал SOS, на борту судна знаходяться 33 людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

За словами рятувальної служби, у судна заглох двигун. Повідомляється, що буксири знаходяться в дорозі.

Нагадаємо, раніше в Каліфорнії, біля узбережжя острова Санта-Крус, загорівся корабель з пасажирами, загинули понад 30 людей.

Також РБК-Україна писало, що в результаті краху порома в Іраку загинули 85 людей. Як повідомлялося, у річці Тигр біля Мосула в Іраку затонув пором. Більшість жертв аварії порома - жінки і діти. Як повідомляється, судно, на якому знаходилося 170 осіб, було розраховане на перевезення 75 осіб.

Відзначимо, 11 січня на танкері у Китайському морі стався вибух. Відзначається, що заходи, вжиті китайськими пожежними суднами, не дали бажаних результатів. Тому їм довелося відійти на безпечну відстань, "щоб уникнути подальших аварій".