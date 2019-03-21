Кількість загиблих у катастрофі порому в Іраку зросла до 85
Фото: місце катастрофи (twitter.com MosulEye)
Сили цивільної оборони врятували понад 60 пасажирів
Кількість загиблих в результаті катастрофи порому в Іраку зросла до 85 людей. Про це повідомляє телеканал Sky News Arabia.
Повідомляється, що пором переправляв людей для святкування дня приходу весни - Навруза. Сили цивільної оборони врятували понад 60 пасажирів.
Нагадаємо, сьогодні в річці Тигр біля Мосула в Іраку затонув пором. Більшість жертв аварії порома - жінки і діти. Як повідомляється, судно, на якому перебувало 170 людей, було розраховане на перевезення 75 людей. Пором зазнав аварії через те, що був перезавантажений.
РБК-Україна писало, що 11 січня на танкері у Китайському морі стався вибух. Відзначається, що заходи, вжиті китайськими пожежними суднами, не дали бажаних результатів. Тому їм довелося відійти на безпечну відстань, "щоб уникнути подальших аварій".
Також раніше іранський військовий корабель врізався у бетонні хвилерізи в порту в Каспійському морі, двоє членів екіпажу вважаються зниклими без вісті.