ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість загиблих у катастрофі порому в Іраку зросла до 85

Новини » Надзвичайні події    21.03.2019 - 20:01
Кількість загиблих у катастрофі порому в Іраку зросла до 85
Фото: місце катастрофи (twitter.com MosulEye)

Сили цивільної оборони врятували понад 60 пасажирів

Кількість загиблих в результаті катастрофи порому в Іраку зросла до 85 людей. Про це повідомляє телеканал Sky News Arabia.

Повідомляється, що пором переправляв людей для святкування дня приходу весни - Навруза. Сили цивільної оборони врятували понад 60 пасажирів.

Нагадаємо, сьогодні в річці Тигр біля Мосула в Іраку затонув пором. Більшість жертв аварії порома - жінки і діти. Як повідомляється, судно, на якому перебувало 170 людей, було розраховане на перевезення 75 людей. Пором зазнав аварії через те, що був перезавантажений.

РБК-Україна писало, що 11 січня на танкері у Китайському морі стався вибух. Відзначається, що заходи, вжиті китайськими пожежними суднами, не дали бажаних результатів. Тому їм довелося відійти на безпечну відстань, "щоб уникнути подальших аварій".

Також раніше іранський військовий корабель врізався у бетонні хвилерізи в порту в Каспійському морі, двоє членів екіпажу вважаються зниклими без вісті.

В результаті аварії порома в Іраку загинули 60 людей З'явилося відео катастрофи порому в Іраку
Новини України Іракпаром
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся