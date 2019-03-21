Кількість загиблих у катастрофі порому в Іраку зросла до 85

Фото: місце катастрофи (twitter.com MosulEye)

Сили цивільної оборони врятували понад 60 пасажирів

Кількість загиблих в результаті катастрофи порому в Іраку зросла до 85 людей. Про це повідомляє телеканал Sky News Arabia.

Повідомляється, що пором переправляв людей для святкування дня приходу весни - Навруза. Сили цивільної оборони врятували понад 60 пасажирів.

Нагадаємо, сьогодні в річці Тигр біля Мосула в Іраку затонув пором. Більшість жертв аварії порома - жінки і діти. Як повідомляється, судно, на якому перебувало 170 людей, було розраховане на перевезення 75 людей. Пором зазнав аварії через те, що був перезавантажений.