Російський уряд продовжив заборону на імпорт продовольства

Уряд Російської Федерації продовжив заборону на імпорт низки продовольчих товарів з країн Заходу на територію РФ. Про це йдеться распоряжении російського уряду.

Згідно з документом, заборона продуктів зі Сполучених Шатов, Європейського Союзу, Австралії, Канади, України продовжується до 31 грудня 2020 року.

Раніше президент Російської Федерації Володимир Путін своїм указом продовжив заборону на імпорт продовольства і доручив уряду забезпечити заходи по реалізації указу.

Відзначимо, заборона на імпорт продовольства на територію Росії була введена Володимиром Путіним 6 серпня 2014 року і з тих пір щорічно продовжується. Таким чином Путін відповів на секторальні санкції країн Заходу проти Росії, які були введені за збитий в небі над Донбасом малайзійський "Боїнг".

Конкретний перелік продукції, що потрапила під заборону для жителів Росії, визначений урядом Росії. Забороненими вважаються м'ясо та м'ясна продукція, риба та рибна продукція, молоко і молочна продукція, овочі та фрукти.

За даними дослідження Центру європейських політичних досліджень (CEPS), санкції країн Заходу і відповідні заборони Росії на імпорт деяких продуктів мали нульовий ефект на обсяг торгівлі між ЄС і РФ.