Окупанти перекинули до Сєвєродонецька дві БТГ, готують наступ на Слов'янськ, - Генштаб

Окупанти свої основні зусилля зосередили на захопленні Богородичного та створенні умов для розвитку наступу на Слов'янськ. Також війська РФ застосовують артилерію поблизу Дубровного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Сіверському напрямі російська армія посилила підрозділи двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії позиції сил оборони в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

У харківському напрямку війська РФ основні зусилля зосередили на недопущенні подальшого просування підрозділів Сил оборони до кордону. На Лиманському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ з метою розвитку наступу в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку зафіксовано переміщення двох батальйонних тактичних груп в район Кремінна-Рубіжне. За підтримки артилерії окупанти намагалися закріпитися в центральній частині Сєвєродонецька.

На Бахмутському напрямку агресор обстріляв з артилерії позиції наших військ у районах Відродження, Новолуганська та Бахмута. В ході наступу мав частковий успіх і закріпився у відродженні і продовжує наступ на Вершину.

На Криворізькому напрямку ворог провів мінування узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід-Калинівське. На Миколаївському напрямку, в районах Станіслава, Томиної Балки й Дослідного Херсонської області, ворог розгорнув дві реактивні батареї та одну батарею ствольної артилерії.