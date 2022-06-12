Окупанти планують посилити наступ на Слов'янськ і Сіверськ, - ISW

Російські війська продовжують наступ на декількох напрямках на Донбасі. Зокрема, дії окупантів свідчать про плани прориву на Слов'янськ і Сіверськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Війська РФ побудували новий міст уздовж російських наземних ліній зв'язку до Ізюма Харківської області, що може свідчити про те, що окупаційні сили будуть продовжувати посилювати наступальні операції на Слов'янськ і Сіверськ, зазначають аналітики.

Водночас росіяни продовжили штурм населених пунктів на північний захід і південний схід від Ізюма.

Інститут з посиланням на геолокаційні кадри припускає, що російські і чеченські підрозділи також взяли під контроль залізничну станцію в Камишевасі (приблизно в 7 км на захід від Т1303) і, ймовірно, спробують з'єднатися з наступаючими на Оріхове підрозділами.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська продовжували вести наземні наступи в районі Сєвєродонецька, але українські захисники зберігають контроль над промисловим районом міста.

Загарбники, ймовірно, відновили зусилля з перерізання траси Т1303 Гірськ-Лисичанськ і почали невдалий штурм населених пунктів уздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ.

Українські сили, ймовірно, відновили контрнаступ на північному заході від Херсона (в Киселівці), на південь від попередніх операцій.

Російські окупаційні чиновники видали першу партію російських паспортів у Херсоні та Мелітополі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України вчора відбили штурм на Слов'янськ і Сєвєродонецьк і зупинили наступ з Попасної.

Крім того, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, 11 червня українські військові зірвали плани російських окупантів перейти в наступ на Запоріжжя.

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