Російське громадянство отримали понад 120 тис. жителів Донбасу, - МВС РФ

З квітня 2019 року російське громадянство отримали понад 120 тисяч жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС Російської Федерації.

За словами міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева, з квітня цього року російські паспорти отримали вже 125 тисяч жителів окупованого Донбасу, а загалом пункти прийому документів отримали понад 160 тисяч заяв.

"Всього з квітня поточного року в пункти прийому документів Ростовської області надійшло понад 160 тисяч заяв, а щодо 125 тисяч осіб вже ухвалені рішення про набуття громадянства", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на серпень 2019 року громадянство Російської Федерації отримали 13 тисяч жителів ОРДЛО. У Генеральній прокуратурі зазначали, що більша частино осіб, що отримали російські паспорти, була ідентифікована.

Крім того, у Росії стверджували, що заяви на отримання російського громадянства подали близько 30 тис. жителів окупованих територій Донбасу. Губернатор Ростовської області заявляв, що паспорти РФ отримали близько 7 тис. осіб.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.