Російський ВТБ оцінив втрати від банкрутства дочірнього банку в Україні

Держбанк втратив в Україні чверть мільярда доларів

Убыток российского государственного банка ВТБ от банкротства дочернего "ВТБ Банка" в Украине составил 17,3 млрд рублей (259 млн долларов по текущему курсу). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет банка за 2018 год по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).

Как отмечается в отчете, в ноябре 2018 года Национальный банк Украины признал "ВТБ Банк" неплатежеспособным, а в декабре отозвал лицензию, что привело к потере контроля группы над банком и убыткам на сумму 17,3 млрд рублей.

Напомним, что 5 сентября 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Решение принято в связи с решением Международного арбитражного суда в Гааге о компенсации украинским компаниям за активы в оккупированном Крыму.

Как сообщало РБК-Украина, 27 ноября 2018 года правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение об отнесении АО "ВТБ Банк" к категории неплатежеспособных.

Временная администрация работала в АО "ВТБ Банк" с 28 ноября до 18 декабря 2018 года. С 19 декабря 2018 начата ликвидация АО "ВТБ Банк".