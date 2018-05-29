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Інтерв'ю

Російський суд заочно арештував українського депутата

НовиниПолітика    29.05.2018 - 05:21
Фото: Антон Геращенко (slovoidilo.ua)
Фото: Антон Геращенко (slovoidilo.ua)

У Росії Антона Геращенка звинуватили в публічному виправданні тероризму

Басманний суд Москви (Росія) санкціонував заочний арешт депутата Верховної ради України від фракції "Народний фронт" Антона Геращенка терміном на 2 місяці. Про це повідомляє "Інтерфакс".

У Росії Геращенка звинувачують в публічному виправданні тероризму.

"Басманний суд Москви 22 травня обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо Геращенка Антона Юрійовича, обвинуваченого в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму, вчинена з використанням ЗМІ або інтернету)", - повідомила прес-секретар суду Юнона Царьова.

Також повідомляється, що Геращенко оголошений у міжнародний розшук.

Сам депутат ВР написав у Facebook, що згадане рішення у Росії ухвалене за його заклик "документувати злочини російських військових проти мирного населення в Сирії".

Нагадаємо, 23 липня в Росії суд заочно арештував прокурора Головної військової прокуратури України Руслана Кравченка та слідчого в особливо важливих справах Вадима Приймачка, які розслідують справу про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-zaochno-arestovali-ukrainskih-prokurora-1500795196.html

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Теги публікації: Російська Федерація, Антон Геращенко, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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