Российский суд заочно арестовал украинского депутата

В России Антона Геращенко обвинили в публичном оправдании терроризма

Басманный суд Москвы (Россия) санкционировал заочный арест депутата Верховной рады Украины от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко сроком на 2 месяца. Об этом сообщает "Интерфакс".

В России Геращенко обвиняют в публичном оправдании терроризма.

"Басманный суд Москвы 22 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Геращенко Антона Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенное с использованием СМИ или интернета)", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Также сообщается, что Геращенко объявлен в международный розыск.

Сам депутат ВР написал в Facebook, что упомянутое решение в России принято из-за его призыва "документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии".

Напомним, 23 июля в России суд заочно арестовал прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам Вадима Приймачка, которые расследуют дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.