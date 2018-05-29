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Российский суд заочно арестовал украинского депутата

НовостиПолитика    29.05.2018 - 05:21
Фото: Антон Геращенко (slovoidilo.ua)
Фото: Антон Геращенко (slovoidilo.ua)

В России Антона Геращенко обвинили в публичном оправдании терроризма

Басманный суд Москвы (Россия) санкционировал заочный арест депутата Верховной рады Украины от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко сроком на 2 месяца. Об этом сообщает "Интерфакс".

В России Геращенко обвиняют в публичном оправдании терроризма.

"Басманный суд Москвы 22 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Геращенко Антона Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенное с использованием СМИ или интернета)", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Также сообщается, что Геращенко объявлен в международный розыск.

Сам депутат ВР написал в Facebook, что упомянутое решение в России принято из-за его призыва "документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии".

Напомним, 23 июля в России суд заочно арестовал прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам Вадима Приймачка, которые расследуют дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

 

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Теги публикации: Российская Федерация, Антон Геращенко, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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