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Російський слідчий пропонує Бекірову визнати провину в обмін на домашній арешт

Новини » Політика    27.05.2019 - 22:28
Російський слідчий пропонує Бекірову визнати провину в обмін на домашній арешт
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Слідство перебуває на стадії завершення

Російський слідчий пропонує українському політв'язню Едему Бекірову визнати провину в обмін на зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт. Про це розповів адвокат Бекірова Іслям Веліляєв, повідомляє "Крим.Реалії".

На початку червня відбудеться судове засідання, де можуть продовжити термін утримання в СІЗО Бекірову. Адвокат зазначає, що слідство перебуває на стадії завершення, проте слідчий навмисно відтягує слідчі заходи, які залишилися, щоб були підстави для продовження арешту Бекірову.

"Під час ознайомлення захисту з експертизами, слідчий вчергове запропонував Бекірову визнати провину. Визнаєш вину - відразу домашній арешт. Едем повторив, що він не робив того, що йому закидають, і взагалі ніколи в житті такої кількості боєприпасів не бачив. Я, як адвокат, запитав слідчого, що буде далі після визнання провини? Простого визнання адже мало. Далі вони зажадають назвати прізвища наших лідерів як замовників", - пояснив Веліляєв.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що стан здоров'я українського політв'язня Едема Бекірова стрімко погіршується. Вона зазначила, що неодноразово зверталася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням невідкладно вжити заходів щодо госпіталізації та лікування Бекірова. 

14 травня Бекірова вивозили з Сімферопольського ізолятора в клініку імені Семашка, де він провів кілька годин.

 

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