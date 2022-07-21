ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС вніс до списку санкцій російський Сбербанк і мотоклуб "Нічні вовки"

Новость на русском →
Четвер 21 липня 2022 15:11
ЄС вніс до списку санкцій російський Сбербанк і мотоклуб "Нічні вовки" Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз вніс до сьомого пакета санкцій проти Росії один з найбільших банків країни Сбербанк, а також мотоклуб "Нічні вовки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля в Twitter.

"Сьогодні ми робимо ще один крок, щоб обмежити можливості Росії продовжувати фінансувати свою агресію проти України. Ми фактично забороняємо найзначніший експорт Росії після енергоносіїв - російське золото", - заявив він.

За словами європейського дипломата, ЄС також продовжив "звільнення операцій з продажу сільськогосподарської продукції та передачі нафти в треті країни".

"ЄС робить все можливе, щоб ми змогли подолати глобальну продовольчу кризу, що насувається. Росія повинна припинити бомбити поля і сховища України і блокувати порти", - написав Боррель.

Він також підкреслив, що ЄС розширив персональний список санкцій.

"Сьогодні ми включаємо в список ще один великий російський банк, Сбербанк, а також додаємо нових осіб, які беруть участь у неспровокованій агресії Росії проти України, таких як військові чиновники, мотоклуб "Нічні вовки" і дезінформаторів", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Рада ЄС затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії за військове вторгнення в Україну.

Новий пакет санкцій передбачає ембарго на імпорт російського золота, обмеження проти Сбербанку і розширення персональних санкцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень