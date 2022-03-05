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Російський літак скинув бомби на військове містечко у Харкові: є загиблі

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Субота 05 березня 2022 21:12
Російський літак скинув бомби на військове містечко у Харкові: є загиблі Окупанти скинули бомби на містечко у Харкові (facebook.com/ngu.east)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові ворожі літаки скинули бомби на військове містечко. В результаті загинули четверо військових НГУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

Зокрема, ворожий літак скинув важкі авіаційні бомби на військове містечко 5-ї Слобожанської бригади вночі 5 березня.

Внаслідок цього загинуло четверо військовослужбовців. Є поранені.

Бійці бригади розчищають завали.

"Попри втрати та серйозне пошкодження інфраструктури гвардійці стійко боронять Харків разом зі Збройними силами, Територіальною обороною, Національною поліцією та СБУ. Ми будемо битися до Перемоги!". - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що над Краматорськом збили ворожу крилату ракету.

Також ми писали, що в Ірпені окупанти підірвали залізничні колії під час евакуації людей.

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Харків
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