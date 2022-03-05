Російський літак скинув бомби на військове містечко у Харкові: є загиблі
У Харкові ворожі літаки скинули бомби на військове містечко. В результаті загинули четверо військових НГУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.
Зокрема, ворожий літак скинув важкі авіаційні бомби на військове містечко 5-ї Слобожанської бригади вночі 5 березня.
Внаслідок цього загинуло четверо військовослужбовців. Є поранені.
Бійці бригади розчищають завали.
"Попри втрати та серйозне пошкодження інфраструктури гвардійці стійко боронять Харків разом зі Збройними силами, Територіальною обороною, Національною поліцією та СБУ. Ми будемо битися до Перемоги!". - йдеться у повідомленні.
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