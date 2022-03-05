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Над Краматорськом збили ворожу крилату ракету (відео)

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Краматорськ, Субота 05 березня 2022 20:46
Над Краматорськом збили ворожу крилату ракету (відео) Над містом краматорськ збили ракету (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українські ППО збили крилату ракету над Краматорськом Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram.

На відео видно, як українська протиповітряна оборона збила ворожу ракету над містом Краматорськ.

Він потужного вибуху на небі з'явився яскравий спалах.

Раніше ми повідомляли, що українські військові під Краматорськом збили шостий російський літак.

Також ми писали, як відрізнити українську техніку від російських окупантів.

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