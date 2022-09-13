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Чемпіон Формули-2 підшукав собі місце у F1

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Вівторок 13 вересня 2022 14:33
Чемпіон Формули-2 підшукав собі місце у F1 Фото: Феліпе Друговіч здобув 8 перемог у Формулі-2 (facebook.com/formula2)
Автор: Антон Федорців

Достроковий переможець сезону-2022 у Формулі-2 Феліпе Друговіч став резервним пілотом команди Королівських автоперегонів "Астон Мартін".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

Бразильський пілот став дебютантом молодіжної програми британської команди. "Астон Мартін" виграв конкуренцію за 22-річного латиноамериканця в "Альфа Таурі".

Друговіч скористається новим статусом уже цьогоріч. Стайня запланувала посадити бразильця за кермо зеленого боліда на практиці фінального етапу сезону – Гран-прі Абу-Дабі. Спеціально для пілота розроблять активну програму тестів. Він їздитиме на боліді 2021 року та візьме участь у тестах по завершенні чемпіонату-2022.

У наступному сезоні Друговіч виконуватиме роль резервіста та працюватиме під час вільних заїздів на окремих гран-прі. Окрім того, він братиме участь у брифінгах команди разом із основними пілотами – Фернандо Алонсо та Ленсом Строллом.

Із п'яти чемпіонів Формули-2 до Друговіча всі згодом опинилися у F1. Леклер, Расселл і Шумахер-молодший наразі мають статус основних пілотів.

Натомість де Вріз опанував роль тест-драйвера та резервіста, а на Гран-прі Італії замінив Албона з "Вільямса" та фінішував 9-м. Чемпіон-2021 Оскар Піастрі наступний сезон проведе в "Макларені".

До слова, нідерландець Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Італії після старту з четвертого ряду.

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