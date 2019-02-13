Російський омбудсмен відвідала українських моряків у СІЗО

Москалькова стверджує, що українці забезпечені всім необхідним і без обмежень зустрічаються з консулами і адвокатами

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила в СИЗО "Лефортово" (Москва, РФ) украинских военнопленных моряков Андрея Эйдера, Василия Сороку и Андрея Артеменко, захваченных в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт омбудсмена.

Москалькова утверждает, что украинские моряки обеспечены полноценным питанием, теплой одеждой и содержатся "в чистых, теплых камерах площадью 8 метров по двое с другими заключенными".

Российский омбудсмен также уверяет, что у украинцев есть возможность получать корреспонденцию и дополнительные посылки от родственников и без ограничений встречаться с украинскими консулами и адвокатами.

"Заключенные находятся под постоянным медицинским наблюдением, в полном объеме обеспечены необходимыми лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что состояние здоровья захваченных в Керченском проливе удовлетворительное, но никакого официального подтверждения этой информации нет.