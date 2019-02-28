Російський корабель врізався в міст в Південній Кореї

Российское судно SEAGRAND врезалось в мост Кванан в южнокорейском Пусанею. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информагенство "Ренхап".

Как сообщается, капитан судна был пьян. Судно прибыло в Пусан утром в среду с грузом железных труб. В четверг оно вышло из порта и должно было направиться во Владивосток, однако отклонилось от курса и пошло в противоположном направлении - к подвесному мосту, который является известной туристической достопримечательностью Пусана и вторым по длине в Южной Корее.

Отмечается, что за сорок минут до этого Seagrand также столкнулся с круизным лайнером, пришвартованным в том же порту. Береговая охрана задержала судно и допросила экипаж.

Напомним, в Днепре катер с пьяным капитаном врезался в ресторан.

РБК-Украина писало, что в Греции пассажирский паром с 198 пассажирами на борту протаранил причал в порту острова Ангистри. В результате аварии пострадало пять человек. Паром Achaeos, который обслуживает маршрут Эгина - Пирей, пытался пришвартоваться в порту острова Ангистри в Сароническом заливе, однако вместо этого врезался в причал.