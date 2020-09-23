Російський корабель зіткнувся зі шведським судном біля Данії

Сьогодні, 23 вересня, військовий фрегат Російської Федерації зіткнувся зі шведським вантажним судном біля Ересуннського мосту, який розташований між Швецією і Данією. Ймовірною причиною інциденту є густий туман.

Про це повідомляє прес-служба Збройних сил Данії.

Як повідомляється, зіткнення російського фрегата та 145-метрового цивільного торговельного судна Ice Rose сталось близько 10 години ранку. Також у відомстві зазначають, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"Збройні сили поки зупинили Ice Rose, щоб переконатися, що воно може продовжити плавання", - йдеться у повідомленні.

У Морській адміністрації Швеції кажуть, що витоку нафти з Ice Rose не сталося. Відомство відправило на місце інциденту три своїх кораблі та гелікоптер.

Нагадаємо, біля берегів Італії загорівся човен з 20 мігрантами на борту, у результаті чого загинули троє людей.

Також РБК-Україна раніше писало, що у Мексиці сталося зіткнення двох круїзних лайнерів у порту Козумел, в результаті чого постраждали 6 пасажирів.