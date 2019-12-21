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У Мексиці зіткнулися круїзні лайнери, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     21.12.2019 - 08:36
У Мексиці зіткнулися круїзні лайнери, є постраждалі
Фото: пошкоджений лайнер (CNN)

Постраждали 6 пасажирів

У Мексиці сталося зіткнення двох круїзних лайнерів у порту Козумел, в результаті чого постраждали 6 пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, пасажири відразу не зрозуміли, що саме сталося. Дехто думав, що лайнер зіткнувся з великою хвилею. В результаті зіткнення постраждали щонайменше 6 пасажирів, вони були госпіталізовані для обстеженння. Однак зіткнення не вплинуло на технічний стан лайнерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у листопаді в Одеській області в результаті зіткнення двох рибальських човнів загинула людина. Зіткнення сталося через обмежену видимість у тумані, а також через відсутність освітлювальних вогнів на одному з човнів.

Також РБК-Україна писало, що в Індії в результаті аварії туристичного човна загинули 12 осіб та ще 20 зникли безвісти. На момент аварії на борту човна знаходилося близько 60 осіб. Врятувати вдалося лише 26 осіб.

Крім того, у липні біля берегів Тунісу затонуло судно з мігрантами, які пливли в напрямку Європи. Всього на судні перебувало 86 осіб. Рятувальники знайшли тільки чотирьох, один з яких згодом помер.

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