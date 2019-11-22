Корабель РФ порушив територіальні кордони Швеції

Фото: прапор Швеції (pixabay.com)

У судна не було діючого дозволу

Корабель Російської Федерації без дозволу увійшов в шведські територіальні води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Aftonbladet.

Повідомляється, що порушення відбулося в неділю, 17 листопада, і про нього повідомили уряд.

"Оскільки у судна не було діючого дозволу, Збройні сили розцінюють це як порушення правил перебування на території країни", - повідомив представник Збройних сил Швеції Філіп Саймон.

Нагадаємо, 8 серпня військові винищувачі США перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски. При цьому літаки Російської Федерації залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в простір США або Канади.

Крім того, 15 липня Фінляндія підняла в повітря винищувачі Hornet для ідентифікації трьох російських літаків над Балтійським морем. Літаки піднялися для ідентифікації російських Ту-160, А-50 і Су-35. Проте тоді обійшлося без порушення повітряного простору.

Додамо, що угорські винищувачі Gripen, які базуються на литовському аеродромі Шяуляй, 14 травня вдруге за останню добу піднялися по тривозі в небо над Балтикою на перехоплення російських військових літаків.