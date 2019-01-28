Російський винищувач перехопив американський літак-розвідник над Балтійським морем

Екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряний об'єкт як P-8A Poseidon ВПС США

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США над Балтийским морем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

"Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США", - отметили в ведомстве.

Как сообщают в РФ, Су-27 позже вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что 25 января самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, который предназначен для проведения радиоэлектронной разведки и наблюдения, совершил полет в акватории Черного моря.

Также 22 января разведывательный самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США осуществлял полет вдоль побережья оккупированного Крыма и вблизи базы Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске.

Напомним, министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест РФ за действия с нападением и захватом кораблей ВМС Украины в Азовском море. Кроме того, в министерстве призвали союзников оказать военную помощь для защиты Украины.