Російський дипломат погрожував членам ООН під час прийняття резолюції по Криму

Фото: Сергій Кислиця (UN Photo/Manuel Elias)

Зокрема російський представник назвав документ маячнею

Російський дипломат вдався до погроз у ході розгляду резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна" на засіданні Третього комітету 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Зокрема, за його словами, представник Російської Федерації назвав текст резолюції по Криму маячнею.

"Російський дипломат в 3-му комітеті ГА ООН не лише назвав інформацію в основі Кримської резолюції "бредом", а це нагадаю в т.ч. доповідь Генсекретаря ООН і УВКПЛ (Управління Верховного комісара ООН з прав людини, - ред.), але й вдався до прямих погроз членам ООН: "голосування за резолюцію це посягання на територіальну цілісність РФ", - зазначив Кислиця.

Проте, український дипломат відзначив, що попри ці заяви комітет ООН підтримав проект резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ привітало схвалення третім комітетом 74-ї сесії ГА ООН оновленої і посиленої резолюції по Криму. Українські дипломати відзначають, що цей документ є важливим елементом політики деокупації тимчасово окупованих територій України.

Раніше, 6 листопада делегація України в ООН представила проект оновленої резолюції щодо мілітаризації окупованого Криму. Головною метою оновленої резолюції є примушення Російської Федерації вивести всі свої збройні сили з Криму і завершити його тимчасову окупацію.