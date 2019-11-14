Российский дипломат угрожал членам ООН во время принятия резолюции по Крыму

Фото: Сергей Кислица (UN Photo/Manuel Elias)

В частности, российский представитель назвал документ бредом

Российский дипломат прибег к угрозам в ходе рассмотрения резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина" на заседании Третьего комитета 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

В частности, по его словам, представитель Российской Федерации назвал текст резолюции по Крыму бредом.

"Российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции "бредом", а это напомню в т.ч. доклад Генсекретаря ООН и УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, - ред.), но и прибегнул к прямым угрозам членам ООН, сказав: "голосование за резолюцию это посягательство на территориальную целостность РФ", - отметил Кислица.

Однако, украинский дипломат отметил, что несмотря на эти заявления комитет ООН поддержал проект резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

Напомним, Министерство иностранных дел приветствовало принятие третьим комитетом 74-й сессии ГА ООН обновленной и усиленной резолюции по Крыму. Украинские дипломаты отмечают, что этот документ является важным элементом политики деоккупации временно оккупированных территорий Украины.

Ранее, 6 ноября делегация Украины в ООН представила проект обновленной резолюции по милитаризации оккупированного Крыма. Главной целью обновленной резолюции является принуждение Российской Федерации вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию.