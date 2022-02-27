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Обстріли в Києві: влучення в пункт захоронення ядерних відходів не підтвердилося

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Київ, Неділя 27 лютого 2022 11:38
Обстріли в Києві: влучення в пункт захоронення ядерних відходів не підтвердилося Фото: інформація про влучення в ядерне сховище не підтвердилася (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Інформація про влучення в пункт захоронення ядерних відходів при обстрілі Києва не підтвердилася. Снаряд не влучив у важливі об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що рятувальники Київського гарнізону і співробітники дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС встановили, що внаслідок обстрілів невідомий об'єкт влучив поруч з філією "Об'єднання Радон" і не влучив у важливі об'єкти.

"Вихід радіонуклідів в навколишнє середовище не відбувся, радіаційний фон в нормі, поверхневого забруднення немає", - зазначила заступник директора підприємства Олена Полякова.

Дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС підтвердила, що загрози для населення немає.

Нагадаємо, раніше Державна інспекція ядерного регулювання України заявила, що в результаті масованого ракетного і зенітного обстрілу Києва було влучення в пункт захоронення радіоактивних відходів столичної філії об'єднання "Радон".

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