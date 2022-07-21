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Бойовики з "Л/ДНР" визнають, що Україна розвіяла міф про "непереможну армію Росії", - перехоплення

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Четвер 21 липня 2022 16:44
Бойовики з "Л/ДНР" визнають, що Україна розвіяла міф про "непереможну армію Росії", - перехоплення Фото: бойовики з "Л/ДНР" визнають, що Україна розвіяла міф про "непереможну армію Росії" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бойовики з так званих "Донецької народної республіки" і "Луганської нардної республіки" визнають, що Збройні сили України розвіяли міф про "непереможну російську армію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення СБУ.

"Я кажу, що "хохлам" треба ще й пам'ятник поставити: вони розвіяли міф про непереможну російську армію. Російська армія виявилася - так от", - каже окупант з "ДНР", що зараз перебуває з військами РФ неподалік Ізюму в Харківській області.

Він також скаржиться на зниження активності від військового і політичного керівництва Росії.

"А то дивлюся: щось Путін здох уже, на мою думку. Чи резерви закінчилися, чи щось уже... Я так зрозумів, воювати вже ніхто не хоче... Я взагалі за росіян кажу: вони вже зливаються. Вони на нас ("ЛНР" та "ДНР" - ред.) все повісили", - сказав загарбник.

Нагадаємо, у ще одній перехопленій розмові росіяни скаржилися на власну артилерію. Кажуть, що вона стріляє по їхніх же позиціях.

Окрім того, окупанти готові вистрибувати з вантажівок дорогою до кордону та йти пішки 15 км, аби не потрапити на війну в Україні.

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Служба безпеки України ДНР
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