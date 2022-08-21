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Російські війська вдарили по Миколаєву ракетами С-300

Фото: російські війська вдарили по Миколаєву ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вночі 21 серпня обстріляли Миколаєва ракетами С-300. Ворог вдарив по підприємству та околицях міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Близько 01:00, зазнало обстрілу місто Миколаїв. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Наразі відомо про влучання на територію підприємства. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється", - написав Кім.

Нагадаємо, що в Миколаєві в ніч на 21 серпня пролунали потужні вибухи.

Додамо, що російські війська минулої ночі також завдали ракетного удару по Миколаєву, застосувавши ракети типу С-300.

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Миколаївракетный удар