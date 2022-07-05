Російські війська вдарили двома ракетами по Сумській області

"Близько 4-ї години ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована! Працює комісія з уточнення збитків", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці також окупанти випустили по Дніпропетровській області сім ракет. Шість з них збили українські сили ППО.

Додамо, сьогодні російські війська завдали серію ракетних ударів по Миколаєву.

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