Російські війська прорвали оборону Херсона

Як заявив голова ОДА Геннадій Лагута, після запеклих боїв на підступах до Херсона, незважаючи на відчайдушні зусилля української армії, втрачено контроль над переправою до міста.

"Ворог значними силами і з великими втратами подолав оборону міста", - зазначив він.

Місцевих жителів закликають зберігати спокій і не піддаватися паніці.