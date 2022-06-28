ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські сили вторгнення все більше виснажуються, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Вівторок 28 червня 2022 09:17
Російські сили вторгнення все більше виснажуються, - британська розвідка Фото: російська армія виснажується в боях за Донбас (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія виставила основні частини шести різних армій, але домоглася лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком. Російські збройні сили все більше виснажуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як зазначається у зведенні, українські сили продовжують зміцнювати свої позиції на височині в місті Лисичанськ після відходу від Сєвєродонецька. Українські сили продовжують успішні удари в тилу росіян, руйнуючи систему командування і контроль Росії.

У Міноборони Британії повідомили, що з 24 по 26 червня Росія завдала надзвичайно інтенсивних ударів по території України з використанням ракет великої дальності. Ця зброя, швидше за все, включала радянські ракети as-4 KITCHEN і більш сучасні ракети AS-23a KODIAK, випущені як з білоруського, так і з російського повітряного простору.

"Ця зброя була розроблена для ураження цілей, що мають стратегічне значення, але Росія продовжує використовувати її у великих кількостях для отримання тактичної переваги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські сили домоглися часткового успіху в районі Лисичанська.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Є досить велика загроза нападу на Україну з території Білорусі, - генерал Кривонос
Є досить велика загроза нападу на Україну з території Білорусі, - генерал Кривонос
DAILY
Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон