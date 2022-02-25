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Російські війська оточили Конотоп, - голова Сумської ОДА

Автор: Валерія Поліщук

Голова ОДА Сумської області Дмитро Живицький повідомив про те, що в кільце взято місто Конотоп. При цьому Охтирка двічі відбила ворожий наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Живицького.

""На сьогоднішній день в кільце взято місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відбила ворожий наступ. На жаль, населені пункти Сумської області обложені", - заявив він.

Голова Сумської ОДА попередив, що техніка з Сум вийшла в напрямку Києва.

"Техніка з міста Сум вийшла в напрямку міста Києва, дуже багато техніки, що пройшла транзитом, направляється на західний напрямок", - додав він.

Нагадаємо, за першу добу російського вторгнення Збройні Сили України (ЗСУ) знищили близько 400 військових армії Росії.

Відзначити, при захисті острова Зміїний загинули 13 українських прикордонників, їм присвоять звання Героя України посмертно.

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