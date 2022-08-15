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Російські війська обстріляли центр Слов'янська

Фото: мер Слов'янська Вадим Лях (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 15 серпня російські військові знову обстріляли Слов'янськ Донецької області. Окупанти обстріляли центр міста та ще один мікрорайон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Слов'янська Вадима Ляхова в Facebook.

"На жаль, знову нічні обстріли. Два мікрорайони, включаючи центр з багатоповерховою забудовою", - заявив він.

За словами міського голови, в результаті обстрілу жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора окупанти також обстріляли Слов'янськ. В результаті обстрілу зруйновано кілька приватних будинків.

Крім того, днем раніше російські окупанти використовували "Іскандери" і "Урагани" для знищення цивільної інфраструктури в Донецькій області.

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Війна Росії проти УкраїниСлов'янськДонецька область