Російські війська обстріляли центр Слов'янська

"На жаль, знову нічні обстріли. Два мікрорайони, включаючи центр з багатоповерховою забудовою", - заявив він.

За словами міського голови, в результаті обстрілу жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора окупанти також обстріляли Слов'янськ. В результаті обстрілу зруйновано кілька приватних будинків.

Крім того, днем раніше російські окупанти використовували "Іскандери" і "Урагани" для знищення цивільної інфраструктури в Донецькій області.

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