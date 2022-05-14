Російські війська знову обстріляли село в Чернігівській області

Сьогодні, 14 травня вранці російські війська обстріляли зі своєї території околиці села Блешня Чернігівської області. Було зафіксовано вісім вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ОК "Північ".

"Сьогодні зранку з боку РФ окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Чернігівщині. Близько 06:30 надійшла інформація, що на околиці Блешні зафіксували 8 вибухів (приходів, попередньо - з міномета)", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські війська накопичують біля кордону з Україною біля Чернігівської області додаткові артилерійські підрозділи, щоб посилювати обстріли населених пунктів регіону.

Раніше повідомлялося, що 12 травня в результаті нічного авіаудару російських військ по Новгород-Сіверському Чернігівської області загинули 3 людини, понад 10 були поранені.

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