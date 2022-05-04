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Російська війська обстріляли села поблизу Рубіжного. Загинув священник

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Рубіжне, Середа 04 травня 2022 11:56
Російська війська обстріляли села поблизу Рубіжного. Загинув священник Фото: поблизу Рубіжного загинув священник (t.me/luhanskaVTSA/)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія 2 травня обстріляли села поблизу Рубіжного (Луганська область). Внаслідок атаки загинув священник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Всього з початку повномасштабної війни у Луганській області окупанти в результаті обстрілів пошкодили щонайменше 15 релігійних споруд. Також поранення отримали служителі церков.

Вчора окупанти відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного, внаслідок чого були пошкоджені церкви.

"Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці єромонах Парфеній", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти 34 рази за минулу добу обстріляли житлові райони Луганської області.

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Війна Росії проти України Луганськ Рубежное
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