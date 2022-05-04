Російська війська обстріляли села поблизу Рубіжного. Загинув священник

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая .

Всього з початку повномасштабної війни у Луганській області окупанти в результаті обстрілів пошкодили щонайменше 15 релігійних споруд. Також поранення отримали служителі церков.

Вчора окупанти відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного, внаслідок чого були пошкоджені церкви.

"Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці єромонах Парфеній", - йдеться у повідомленні.