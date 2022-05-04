Российские войска обстреляли села вблизи Рубежного. Погиб священник
Российская армия 2 мая обстреляла села вблизи Рубежного (Луганская область). В результате атаки погиб священник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Всего с начала полномасштабной войны в Луганской области оккупанты в результате обстрелов повредили по меньшей мере 15 религиозных сооружений. Также ранения получили служители церквей.
Вчера оккупанты открыли огонь по селам вблизи Рубежного, в результате чего были повреждены церкви.
"В результате осколочного ранения погиб и.о. наместника Свято-Ильинского мужского монастыря с. Варваровка и настоятель храма святителя Феодосия Черниговского в самой Михайловке иеромонах Парфений", - говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты 34 раза за минувшие сутки обстреляли жилые районы Луганской области.
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