ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти вчора 12 разів обстріляли Луганську область: є жертви та поранені

Новость на русском →
Луганська область, Неділя 24 квітня 2022 08:38
Окупанти вчора 12 разів обстріляли Луганську область: є жертви та поранені Фото: Окупанти вчора 12 разів обстріляли Луганську область (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія 23 квітня здійснила 12 обстрілів Луганської області. Загинули 8 мирних жителів, ще 2 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Шестеро осіб загинули після учорашньої артилерійської атаки по містам Гірське та Золоте. Ще дві людини важко поранені", - йдеться у повідомленні.

Також вчора у Попасній з-під завалів приватного будинку дістали тіла 2 жінок, які загинули від ворожої атаки декілька днів тому.

В результаті вчорашніх обстрілів постраждали Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне. Руйнувань зазнали приватні будинки та відділок поліції.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що Росія нарощує підрозділи ракетних військ і артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Луганськ
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає