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Російські війська знову обстріляли Харків

Фото: Харків знову опинився під обстрілами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у суботу, 18 червня, знову обстріляли Харків. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Харківської облради Наталію Попову в Facebook.

"У місті приліт! Попередньо без постраждалих. Повторю. Не гуляйте без діла", - зазначила Попова.

Варто зазначити, що у Харкові та області о 13:00 лунали сигнали повітряної тривоги. Пізніше місцеві жителі повідомляли про гучний вибух.

Нагадаємо, що сьогодні ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. За попередньою інформацією, є постраждалі та руйнування.

Також сьогодні шість російських ракет влучили у Кременчуцький нафтопереробний завод.

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ХарківВійна Росії проти України