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Через обстріли РФ у Донецькій області масово горять ліси

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Україна, Четвер 05 травня 2022 14:30
Через обстріли РФ у Донецькій області масово горять ліси Фото: лісова пожежа (facebook.com/lugdsns)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріли російських окупантів в Донецькій області масштабно зайнялися ліси. Зокрема, від них потерпають ліси державного підприємства "Лиманське лісове господарство".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення підприємства в Facebook.

"Станом на 05.05.2022 року площа лісових пожеж досягла 935 гектарів. Спостерігаються масштабні очаги пожеж в Лиманському та Ямпільському лісництвах", - йдеться в повідомленні.

Лісники зазначають, що гасіння пожеж унеможливлюється бойовими діями і постійними обстрілами лісу та лісогосподарської інфраструктури. Моніторинг стану лісів ведеться за допомогою продукту FIRMS від NASA.

Як повідомлялось, у Чорнобильській зоні горіли понад 10 тисяч гектарів лісу. Через неможливість ліквідації вогню існувала загроза радіаційного зараження для України, Білорусі та країн Європи.

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