Російські війська обстріляли Бородянку, спалахнули два супермаркети

Внаслідок російського обстрілу Бородянки під Києвом спалахнули два супермаркети. За попередньою інформацією, жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок обстрілів у селищі Бородянка виникла пожежа супермаркетів "Фора" та АТБ. Триває ліквідація пожеж підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих попередньо немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що противник продовжує обстріл Чернігова. Вогонь ведеться з певним інтервалом, не виключено, що йде пристрілювання по телецентру.

Сьогодні стало відомо, що Бердянськ окуповано російськими військами, але міська влада відмовилася співпрацювати з ворогом.