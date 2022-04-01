Російські війська недостатньо сильні, щоб атакувати Україну на всіх фронтах, - Кулеба

За його словами, рішення Москви зменшити військову активність у Київській і Чернігівській області прийшло в той час, коли українські війська почали успішно відштовхувати їх із сіл і малих міст в облозі Києва.

Також причина, по якій вони сказали це, полягала в тому, що вони відчували, що не можуть витримати тиск і не можуть утримати лінію фронту навколо Києва.

Окрім того, він зазначив, що виведення російських військ може бути спробою стратегічно підготуватися до наступу на український Донбас.

"Ми бачимо, що частина їхніх військових союзів повертається на територію Білорусі, але водночас ми чуємо послідовні повідомлення, а також ми отримали інформацію про те, що вони все ще дивляться на Донбас як на фрукт", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що довіряє народу України та ЗСУ.

"Вони напали на нас, щоб знищити, і вони відкидають наше право існувати як нація, тому це означає, що ми будемо відбиватися всіма доступними нам засобами в рамках існуючих міжнародних законів ведення війни", - додав він.