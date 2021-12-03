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Бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, поранений український військовий

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Донбас, П'ятниця 03 грудня 2021 07:32
Бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, поранений український військовий Фото: бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, поранений український військовий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Упродовж минулої доби, 2 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Два з них - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

В напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

В бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

Біля Водяного противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі Катеринівки, що у Луганській області, обстріли здійснювались з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 3 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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