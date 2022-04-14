Міноборони Франції спрогнозувало, коли Росія здійснить спробу захоплення Донбасу

Російські війська потенційно готуються до масштабного наступу на сході України вже найближчими днями. Окупанти можуть спробувати захопити Донбас вже в найближчі 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як інформує видання, посилаючись на офіційного представника французького військового штабу, полковника Паскаля Ланні, російські війська мають намір захопити Донецьку та Луганську області або навіть просунутися до Дніпра.

"Протягом наступних кількох днів, можливо, приблизно 10 днів, Росія може відновити свої зусилля з широкомасштабного наступу на сході та півдні, щоб завоювати Донецьку та Луганську області, або навіть просунутися аж до Дніпра, якщо це дозволять її можливості", - сказав Ланні журналістам.

За його словами, російські війська завдають авіаударів і бомбардувань по Україні не лише "з метою послаблення злагодженості української оборонної системи, а й для порушення логістичного руху та потенціалу України", що пояснює повне знищення аеропорту Дніпра окупантами.

Він також зазначив, що "на даному етапі не було суттєвого прогресу з точки зору територіальних здобутків російських військ на східному фронті".

Раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін хоче зібрати на Донбасі війська, які будуть в 5 разів більше українських.

Нагадаємо, як заявив президент Володимир Зеленський, російські війська цього тижня перейдуть до більш масштабних дій на сході і Україна готується до цього.

Додамо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що подальший хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас.

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