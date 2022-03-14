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Російські військові підірвали частину боєприпасів на території Запорізької АЕС

Автор: Сергій Пишкін

Російські військові вдалися до підриву частини боєприпасів на території Запорізької АЕС. Енергоатом закликає світові спільноту та МАГАТЕ негайно відреагувати на інцидент.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НАЕК "Енергоатом".

"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку N1",- пише пресслужба.

Енергоатом відзначає, що окупанти планують й надалі здійснювати підриви на території найбільшого ядерного об'єкта в Європі.

Також наразі невідомо, чи змінився радіаційний фон після вибухів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом на Чорнобильській АЕС відновили електропостачання, а всі системи охолодження продовжують працювати в штатному режимі.

Також після захоплення Запорізької АЕС, окупанти заявили, що вона, нібито, належить "Росатому".

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