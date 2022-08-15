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Російські військові вивозять сім'ї з Мелітополя, - мер

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Мелітополь, Понеділок 15 серпня 2022 16:32
Російські військові вивозять сім'ї з Мелітополя, - мер Фото: Мелітополь покидають сім'ї окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові вивозять із тимчасово окупованого Мелітополя своїх рідних. Водночас у місто перекидають окупаційні війська з Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За його словами, такі "ротації" окупантів почалися після влучних обстрілів з боку українських військових.

"Після того, як партизани та ЗСУ активно відпрацювали ще один тиждень, російські військові вивозять свої сім'ї з міста", - зазначив він.

Федоров додав, що російські війська активно переміщуються з Херсона до Мелітополя.

Варто зазначити, що нещодавно ЗСУ атакували четвертий міст у Херсонській області, яким окупанти перекидали техніку. Також захисники в ніч на 14 серпня ще раз вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

Після цього глава Миколаївської ОВА заявив, що керівний склад окупантів втікає з правого берега Херсонської області, щоб не опинитися в оточенні. Цю інформацію також підтвердив очільник облради Юрій Соболевський.

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